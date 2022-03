Vœux du président de la République au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz

Bakou, 18 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a présenté ses vœux cordiaux au peuple azerbaïdjanais à l'occasion de la fête de Novrouz.

Le président de la République a souligné que la fête de Novrouz, qui avait des racines anciennes dans la terre azerbaïdjanaise, occupe une place digne dans le trésor du patrimoine culturel de notre peuple.

« Cette fête traditionnelle, qui incarne pleinement le riche monde intérieur et la vision optimiste de nos ancêtres, a pénétré dans les couches les plus profondes de notre existence pendant des siècles, a contribué à la formation de la conscience nationale, est devenue porteuse de valeurs supérieures et a rapproché nos gens les uns des autres autour d’une moralité unifiée », a indiqué le chef de l’Etat.

« Dans les moments fatidiques de notre histoire, nous avons à la fois gardé confiance en l'avenir grâce à la force spirituelle apportée par la Fête de printemps. Le fait que les traditions de Novrouz soient tenues en haute estime et vécues dans toute leur diversité pendant la vague de mondialisation est une expression de notre respect pour notre héritage culturel multiséculaire.

C'est pour la deuxième année consécutive que des travaux de restauration et de construction à grande échelle sont menés sur nos terres libérées dans l'agréable ambiance printanière intensifiée par notre glorieuse Victoire. Notre fête printanière nous encourage à travailler avec plus d’acharnement, à réhabiliter ces terres natales en peu de temps et à leur rendre l’ancienne vie paisible.

Pendant cette fête, je commémore avec gratitude la mémoire de nos braves enfants qui ont donné leur vie pour l'intégrité territoriale de notre patrie, et je félicite le soldat azerbaïdjanais qui est ferme dans la défense du pays.

Je suis convaincu que nos compatriotes à l'étranger accueilleront le printemps avec nous à la lumière de l'idéologie d’azerbaïdjanisme renforcera encore davantage le sentiment d'attachement à notre pays dans leur cœur.

À l'avenir, nous devrons trouver des solutions à des tâches importantes de niveau national. Je crois que chacun de nous fera preuve de détermination à construire dans la bonne humeur et la solidarité en harmonie avec l’ambiance ranimant du printemps, et nous réaliserons avec succès notre grand plan de retour au Karabagh.

Je vous souhaite à tous une humeur printanière. Que cette fête apporte plein de joie, d’abondance et la prospérité à chaque famille, à chaque foyer ! », lit-on dans le message du président azerbaïdjanais.