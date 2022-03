Xi Jinping : La Chine et les Etats-Unis doivent œuvrer pour la paix et la tranquillité du monde

Pékin, 19 mars, AZERTAC

La Chine et les Etats-Unis doivent non seulement faire évoluer leurs relations bilatérales sur la bonne voie, mais aussi assumer leur part de responsabilités internationales et œuvrer pour la paix et la tranquillité du monde, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors d'un appel vidéo avec le président américain Joe Biden, à l'invitation de ce dernier, selon l’agence de presse Xinhua.

Soulignant que le paysage international a connu de nouveaux développements majeurs depuis leur première rencontre virtuelle en novembre dernier, M. Xi a indiqué que la tendance dominante de la paix et du développement faisait face à de sérieux défis, et que le monde n'était ni tranquille ni stable.

Les événements montrent une fois de plus que les pays ne doivent pas en arriver à se rencontrer sur le champ de bataille. Le conflit et la confrontation ne sont dans l'intérêt de personne, et la paix et la sécurité sont ce que la communauté internationale doit chérir le plus, a-t-il ajouté.

« En tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et étant les deux plus grandes économies du monde, nous devons non seulement faire évoluer les relations bilatérales sur la bonne voie, mais aussi assumer notre part de responsabilités internationales et œuvrer pour la paix et la tranquillité du monde », a indiqué le président chinois.