La première pierre d’une mosquée a été posée à Sougovouchan

Terter, 20 mars, AZERTAC

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont posé la première pierre d’une nouvelle mosquée dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter.

Le représentant spécial du président de la République dans les territoires libérés faisant partie de la zone économique du Karabagh (à l’exception de Choucha), Emin Husseynov, a informé Ilham Aliyev et Mehriban Aliyeva du projet de la mosquée à construire dans le bourg.

Le président de la République et la première dame ont posé la première pierre de la mosquée.

Il convient de noter que les monuments religieux islamiques, dont les mosquées, tombes et autres lieux de culte, figurent parmi les objets culturels et religieux qui ont été vandalisés pendant l'occupation. Sur les 67 mosquées ayant officiellement fonctionné au Karabagh (13 à Choucha, 5 à Aghdam, 16 à Fuzouli, 12 à Zenguilan, 5 à Djabraïl, 8 à Goubadli, 8 à Latchine), 63 ont été complètement détruites et 4 partiellement détruites. De vastes travaux de construction sont en cours dans les territoires libérés et de nouvelles mosquées sont en cours de construction. L'un d'eux est la mosquée fondée dans le bourg de Sougovouchan.