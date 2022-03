Sougovouchan : la première séance d'entraînement d'aviron a été officiellement ouverte

Terter, 20 mars, AZERTAC

La première séance d’entraînement d’aviron organisée par la Fédération azerbaïdjanaise de canoë et d’aviron dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter a été officiellement ouverte.

Le président de la République Ilham Aliyev et son épouse Mehriban Aliyeva ont participé à la cérémonie d’ouverture.

Le président de la Fédération azerbaïdjanaise de canoë et d’aviron, Vugar Ahmadov, a informé le chef de l’Etat et la première dame des futurs projets de la fédération et une vidéo a été projetée.

Ensuite, le président azerbaïdjanais a appuyé sur le bouton marquant l'ouverture officielle de la séance d'entraînement.

Puis, les athlètes ont commencé le processus d'entraînement.

Le président de la République et la première dame ont assisté au processus d’entraînement et le spectacle de drapeaux.

Le président Ilham Aliyev a offert à la Fédération de canoë et d’aviron un cadeau souvenir après l’avoir signé.