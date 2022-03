Le président Ilham Aliyev : Je suis heureux que nous célébrions le Novrouz au Karabagh natal

Bakou, 20 mars, AZERTAC

C'est la deuxième fois depuis notre victoire historique que nous célébrons le Novrouz au Karabagh, notre région natale. Je sais que chacun d’entre nous, surtout les anciens déplacés internes disaient toujours à la veille et pendant la fête qu’on célébrerait le prochain Novrouz dans les terres libérées, au Karabagh, et c'est déjà une réalité, a dit le président de la République Ilham Aliyev en adressant ses vœux aux Azerbaïdjanaises et aux Azerbaïdjanais pour la fête de Novrouz après avoir mis le feu au bûcher festif dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter.

« Aujourd'hui, j'ai allumé le bûcher festif de Novrouz ici à Sougovouchan, terre ancienne de l'Azerbaïdjan. L'année dernière, j'ai célébré Novrouz sur la plaine de Djydyr (courses de chevaux) à Choucha, qui est si chère à chacun de nous, et je me suis adressé au peuple azerbaïdjanais depuis là. Je suis heureux que ce soit déjà devenu une tradition et nous célébrons le Novrouz ici, au Karabagh, notre terre natale », a souligné le président Ilham Aliyev.