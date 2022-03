Le président américain Joe Biden adresse ses voeux au président Ilham Aliyev pour la fête de Novrouz

Bakou, 20 mars, AZERTAC

Le président des États-Unis, Joe Biden, a envoyé un message de félicitations au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev.

« Cher Monsieur le Président,

Je vous souhaite, ainsi qu'au peuple azerbaïdjanais, une bonne fête de Novrouz. Cette période de renouveau constitue une occasion pour réaffirmer notre coopération et notre engagement en faveur de la paix.

Cette année marquera les 30 ans des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République d'Azerbaïdjan. Alors que nous célébrons cet anniversaire, mon administration continuera à soutenir la démocratie, la paix et la prospérité dans le Caucase du Sud. Nous travaillerons également avec l'Azerbaïdjan pour répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité, promouvoir la réconciliation régionale et étudier de nouvelles opportunités de coopération économique.

Je vous exprime au nom des États-Unis mes meilleurs vœux à vous et au peuple azerbaïdjanais », indique le message du président américain.