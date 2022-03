Ilham Aliyev : Notre victoire glorieuse et historique est une source de fierté pour chacun de nous

Bakou, 20 mars, AZERTAC

En général, des travaux de construction et d'aménagement paysager sont en cours à la fois au Karabagh et dans le Zenguézour oriental. Nous devons reconstruire avec une grande efficacité plus de 10 000 kilomètres carrés en peu de temps, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev en adressant ses vœux au peuple azerbaïdjanais pour la fête de Novrouz après avoir allumé le bûcher festif dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter.

Le chef de l’Etat a souligné que l'ennemi répugnant avait dévasté toutes les villes et villages azerbaïdjanais, détruit et profané tous les sites historiques azerbaïdjanais pendant l’occupation. Il a ajouté : « Nous sommes une nation qui construit et crée. Bien qu'un peu plus d'un an se soit écoulé depuis la guerre, nous construisons déjà. Je suis convaincu que nous parviendrons à tous les plans et objectifs. En fait, nous y parviendrons déjà. Telles sont les réalités de l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui ».

Le président de la République a fait savoir que l'Azerbaïdjan fort était en mesure de faire tout cela.

« Il y a une volonté politique, il y a une puissance économique, notre peuple est mobilisé, la solidarité nationale est à son apogée et, bien sûr, notre victoire glorieuse et historique est une source de fierté pour chacun de nous. Nous sommes à juste titre fiers d'être citoyens d'un État victorieux. Nous sommes fiers de notre armée et nous sommes fiers de notre peuple. Nous sommes fiers de nos jeunes qui nous ont rendus heureux, et nous serons fiers d'eux pour toujours. Nous sommes retournés pour toujours au Karabagh et au Zenguézour oriental et nous vivrons pour toujours ici dans nos terres historiques », a dit le président Ilham Aliyev.