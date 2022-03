Le président de la République : Je continuerai à faire de mon mieux pour que l'Azerbaïdjan se développe toujours à grande vitesse

Bakou, 20 mars, AZERTAC

En regardant ces beaux endroits aujourd'hui, je vois à nouveau à quel point notre terre est belle et à quel point nos montagnes sont majestueuses. Nous ajouterons de la beauté et du plaisir à toute cette beauté historique, et les Azerbaïdjanais y vivront confortablement, dans la paix, la tranquillité et la sécurité, a dit le président Ilham Aliyev en adressant ses vœux aux Azerbaïdjanaises et aux Azerbaïdjanais pour la fête de Novrouz après avoir mis le feu au bûcher festif dans le bourg de Sougovouchan de la région de Terter.

Le chef de l’Etat a marqué que le garant de la paix et de la sécurité état l'État azerbaïdjanais et les forces armées azerbaïdjanaises.

« Je suis heureux de présenter mes vœux à mon cher peuple pour la fête de Novrouz depuis le Karabagh libéré. En ce jour important, je voudrais une fois de plus féliciter tout le peuple azerbaïdjanais pour cette merveilleuse fête. Je veux dire encore une fois que je continuerai à faire de mon mieux pour que l'Azerbaïdjan se développe toujours à grande vitesse, progresse et accomplisse toutes les tâches à venir. Le Karabagh, c'est l'Azerbaïdjan ! », a souligné le président de la République.