Le ministre azerbaïdjanais de la Défense a été reçu par le Premier ministre pakistanais

Bakou, 21 mars, AZERTAC

En marge de sa visite officielle d'une délégation du ministère de la Défense de la République d'Azerbaïdjan au Pakistan, le ministre de la Défense, le colonel-général Zakir Hassanov a été reçu par le Premier ministre pakistanais Imran Khan.

Les parties ont souligné que les relations amicales sincères entre les chefs d’Etat des deux pays jouaient un rôle important dans le développement des relations entre les deux Etats.

Le colonel-général Zakir Hassanov a noté que la coopération militaire entre l'Azerbaïdjan et le Pakistan se développait régulièrement et a exprimé sa gratitude aux dirigeants et au peuple pakistanais pour avoir soutenu la position équitable de l'Azerbaïdjan à tous les niveaux, ainsi qu'au sein des organisations internationales.

Les parties ont salué le développement des relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines, y compris la coopération militaire, et ont échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.