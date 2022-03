Le président Ilham Aliyev présente ses condoléances à son homologue chinois Xi Jinping

Bakou, 21 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé un message de condoléance à son homologue chinois Xi Jinping à la suite du crash d’un avion de ligne en Chine.

« La nouvelle du crash d'un avion de ligne de la compagnie China Eastern Airlines dans le sud de la Chine, faisant de nombreux morts, nous a profondément attristés.

Je partage votre chagrin en ces moments difficiles et, en mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je vous présente mes plus sincères condoléances, ainsi qu'aux familles et aux proches des victimes, ainsi qu'au peuple chinois ami », lit-on dans le message de condoléances.