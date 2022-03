Le 22 mars, c’est la Journée mondiale de l’eau

Bakou, 22 mars, AZERTAC

La Journée mondiale de l'eau, qui a lieu le 22 mars de chaque année depuis 1993, est une célébration des Nations Unies qui met l'accent sur l'importance de l'eau douce.

La Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à de l'eau salubre. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6: eau propre et assainissement, pour tous d'ici à 2030.

Les eaux souterraines, rendre visible l’invisible

Cette année, l'attention se porte sur les eaux souterraines, une ressource invisible dont l’impact est visible partout dans le monde.

Les eaux souterraines se trouvent dans les aquifères, des formations géologiques de roche, graviers et sable qui retiennent d’importantes quantités d’eau. Ces eaux souterraines alimentent les sources, les rivières et les lacs. Ces réserves en eau se rechargent par la pluie et les chutes de neige qui s’infiltrent dans le sol. Elles peuvent être extraites à la surface par des puits et des pompes.

La vie ne serait pas possible sans les eaux souterraines. La plupart des zones arides dans le monde en dépendent intégralement. Les eaux souterraines fournissent la plus grande quantité de l’eau que nous utilisons (consommation et assainissement) et qui alimente les processus industriels et de production alimentaire.

Ces eaux sont aussi cruciales au fonctionnement sain des écosystèmes tels que les zones humides et les rivières.

Nous devons protéger ces eaux de la surexploitation et la pollution qui les menacent actuellement, car cela mènera à l’épuisement de ces ressources, à des surcoûts dans leur traitement, voire à une impossibilité de les utiliser.

L’exploration, la protection et l’utilisation durable des eaux souterraines seront essentielles pour survivre et s'adapter au changement climatique et répondre aux besoins d'une population croissante.

Histoire de la journée

En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) a recommandé qu’une journée internationale soit consacrée aux ressources en eau douce. Le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution A/RES/47/193 déclarant le 22 mars 1993 première Journée mondiale de l’eau.

Pour renforcer l'action mondiale, l'Assemblée générale a proclamé la Décennie internationale d'action « L'eau, source de vie » (2005-2015) et l'actuelle Décennie internationale d'action « L'eau et le développement durable » (2018-2028). Cette dernière met l'accent sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales, économiques et environnementales, et sur la mise en œuvre et la promotion des programmes et projets connexes.