Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliyev a reçu mardi du prince héritier d'Abou Dhabi, Son Altesse Mohamed ben Zayed Al Nahyane, commandant suprême adjoint des forces armées des Émirats arabes unis.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont salué le développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis et ont échangé sur les perspectives d'élargissement de la coopération dans les domaines économique, commercial, énergétique et autres.

Lors de la conversation, les parties se sont félicitées pour le projet de centrale solaire de Garadagh, d’une puissance de 230 MW, financé par la société Masdar des Émirats arabes unis et dont les fondations avaient récemment été posées en Azerbaïdjan.

Mohamed ben Zayed Al Nahyane a dit que les EAU étaient intéressés par le développement de la coopération stratégique avec l'Azerbaïdjan dans le domaine des énergies renouvelables et par le soutien des projets soumis.

Notant que l'Azerbaïdjan avait un grand potentiel dans le domaine des énergies renouvelables, le président de la République a mis en valeur l'importance de la Centrale solaire de Garadagh, qui est en construction avec l'investissement de la société Masdar.

Un échange de vues a aussi eu lieu sur la garantie de la stabilité du marché mondial de l'énergie dans le contexte des événements en Ukraine et sur des questions figurant à l'agenda international et régional et d'intérêt mutuel.