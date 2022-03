Charles Michel réélu à la présidence du Conseil européen

Bakou, 25 mars, AZERTAC

Charles Michel a été réélu à la présidence du Conseil européen pour un second mandat, selon l’agence Anadolu.

Charles Michel assumera un second mandat de deux ans et demi, du 1er juin 2022 au 30 novembre 2024, à la tête du Conseil européen qui préside les réunions des dirigeants de l'UE. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE ont décidé de prolonger le mandat de Charles Michel par un vote unanime, a indiqué un haut responsable de l'UE.

Il avait été premier ministre de la Belgique, avant d'avoir accédé à ce poste en 2019.

Le poste de président du Conseil européen avait été créé en 2009 par le traité de Lisbonne pour assurer la présidence des sommets des dirigeants de l'UE, faire avancer leurs travaux et représenter l'UE dans les démarches internationales.