Des établissements d’enseignement du Nakhtchivan ont été désinfectés

Nakhtchivan, 25 mars, AZERTAC

Des mesures médicales et prophylactiques contre les maladies infectieuses et les infections virales sont effectuées dans les établissements d'enseignement de la République autonome du Nakhtchivan.

Dans le cadre des mesures prises, tous les établissements d'enseignement de la ville de Nakhtchivan et des régions de la république autonome ont été désinfectés, a-t-on appris auprès du bureau de Nakhtchivan de l’AZERTAC. Le 22 mars, le ministère des Situations d'urgence, le Centre d'hygiène et d'épidémiologie et le Service vétérinaire d'État de la République autonome du Nakhtchivan ont désinfecté avec des solutions spéciales les écoles secondaires, les écoles de musique pour enfants, les écoles d'échecs, les écoles professionnelles et de conduite, les jardins d'enfants et les universités.

Des mesures préventives sont également effectuées dans les zones densément peuplées.