Ilham Aliyev : Il y a un dialogue actif entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne dans les domaines de l'énergie, de la sécurité, du transport et d'autres

Bakou, 26 mars, AZERTAC

« Nous apprécions l'intention de l'Union européenne de soutenir les projets humanitaires visant à déminer nos territoires libérés.

Il existe un dialogue actif entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne dans les domaines de l'énergie, de la sécurité, du transport et autres.

La coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, en particulier dans le domaine de l'énergie, est de nature stratégique, et la 8e réunion du Conseil consultatif du Corridor gazier méridional, tenue à Bakou en février dernier, a ouvert de nouvelles opportunités pour nos futures activités conjointes dans le secteur de l'énergie », déclare le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son message de félicitations adressé au président du Conseil européen Charles Michel.

Saluant le développement réussi des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne, le chef de l'Etat a noté :

« Je me souviens avec grand plaisir des discussions que nous avons eues lors de votre visite en Azerbaïdjan l'année dernière et de la réunion que nous avons tenue à Bruxelles.

J'apprécie hautement votre contribution personnelle au processus de normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, garantissant une paix et une stabilité durables dans la région du Caucase du Sud et l'établissement de liaisons de transport et de communication.

J'espère que les négociations sur un nouvel accord entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne seront bientôt achevées et que notre coopération entrera dans une étape qualitativement nouvelle avec la signature de cet important document.

Je suis convaincu que nous continuerons à déployer des efforts conjoints pour élargir davantage les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne et développer globalement notre coopération ».