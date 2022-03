Photos de Kelbédjer, l’une des plus belles régions de l’Azerbaïdjan VIDEO

Kelbédjer, 28 mars, AZERTAC

La région de Kelbédjer, l'une des belles régions de la République d’Azerbaïdjan, se distingue par sa beauté originelle en toutes saisons.

Les paysages enneigés sont toujours beaux, bien que le printemps soit arrivé dans le pays. Les montagnes vêtues de blanc de la chaîne de Mourov, l'air printanier de plus en plus ensoleillé dans la région et le murmure des rivières qui perturbent le silence de la nature émerveillent les gens.

Nous présentons les photos prises par le correspondant régional de l’AZERTAC dans la région de Kelbédjer.