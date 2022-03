Le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Egypte

Bakou, 28 mars, AZERTAC

30 ans se sont écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l'Égypte, selon le compte Twitter du ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan.

« Le 27 mars marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte. À cette occasion, nous adressons nos meilleurs vœux au gouvernement et au peuple égyptiens. Nous attendons avec impatience la poursuite du développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Égypte », lit-on dans la publication.