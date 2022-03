L’Azerbaïdjan et le Cuba célèbrent le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques

Bakou, 28 mars, AZERTAC

Trente ans se sont écoulés depuis l'établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Cuba.

« Le 27 mars marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et le Cuba. À cette occasion, nous adressons nos meilleurs vœux au gouvernement et au peuple cubains. Nous attendons avec impatience la poursuite du développement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et le Cuba », lit-on dans la publication du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères sur le compte Twitter.