Le président Ilham Aliyev visite des établissements pénitentiaires nouvellement construits VIDEO

Bakou, 29 mars, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a visité des établissements pénitentiaires nouvellement construits à Bakou pour les femmes et mineurs détenus, qui constituent un groupe vulnérable de la société.

Contrairement aux établissements pénitentiaires construits dans les années 1930 qui ne répondaient plus aux exigences de l'époque, des conditions exemplaires ont été créées dans les nouveaux établissements. Des salles de détente, de conseils psychologiques, de prière et d'autres installations ont été créées dans les nouveaux établissements pénitentiaires. Des zones de production ont été aménagées pour permettre aux détenus de travailler.

Les infrastructures nécessaires ont été créées dans les deux établissements pour permettre aux détenus de passer efficacement leurs loisirs, de faire du sport, de suivre des études et d’acquérir différentes professions. Il y a une bibliothèque équipée de la littérature nécessaire, une salle de lecture et une salle informatique.

Conformément aux instructions du président de la République d'élargir les zones de production et d'impliquer les entrepreneurs et les hommes d'affaires dans cette activité, les prisonniers seront engagés dans des activités de tissage, de tissage de tapis, de couture et de boulangerie dans l'unité de production établie dans les nouveaux établissements.

Le bâtiment médical composé de deux niveaux du pénitencier comprend des salles médicales, des salles d'examen et de diagnostic et de stomatologie équipés d'équipements modernes, un laboratoire, une pharmacie, une salle pédiatrique et d'autres salles auxiliaires.

Le nouvel établissement pénitentiaire dispose également d’un bâtiment pour les rencontres avec les détenus. Il y a des chambres séparées avec toutes les conditions nécessaires, une cuisine, des espaces de promenade pour les rencontres de courte durée et de trois jours des détenus avec les membres de leurs familles.

Le bâtiment scolaire sur deux niveaux construit dans le territoire des établissements dispose, outre les salles de classe, de salles d’artisanat, d’ordinateurs et d'autres, des gymnases. Les conditions disponibles ici permettent aux détenus, en particulier aux mineurs, de recevoir une éducation et d'acquérir des compétences professionnelles.

Grâce à l'attention du président Ilham Aliyev, la construction de nouveaux établissements pénitentiaires pour les femmes et les mineurs détenus, considérés comme un segment vulnérable de la société, fait partie des réformes fondamentales menées dans le pays. Les conditions modernes créées ici serviront à protéger les droits des détenus et ouvriront la voie à leur adaptation sociale efficaces.

Un nouveau centre de détention provisoire a été construit dans le bourg de Zabrat à Bakou. Des complexes pénitentiaires modernes ont été construits dans la République autonome du Nakhtchivan et à Chéki. De tels établissements sont également en construction à Gandja et à Lenkéran, ainsi que dans le bourg d'Umbakou de la capitale.

L'humanisme est l'un des principes clés de la ligne politique de l'État azerbaïdjanais. Environ 6 000 détenus ont été graciés conformément aux 35 décrets signés par le président Ilham Aliyev jusqu’à présent, tandis que quatre lois d'amnistie adoptées à l'initiative de la première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, Mehriban Aliyeva, ont concerné plus de 40 000 personnes.

En même temps, dans le cadre des réformes visant à moderniser le système judiciaire du pays, le service pénitentiaire s'améliore, la politique pénitentiaire s'humanise et des mesures cohérentes sont prises pour protéger les droits des détenus et améliorer leurs conditions de détention.

La loi d'amnistie, qui a été signée à l'occasion du Jour de la Victoire et dont la mise en œuvre s’est achevée récemment, constitue une autre manifestation de la politique humaniste de l’Etat azerbaïdjanais. Elle a concerné plus de 15 000 personnes au total.