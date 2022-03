L’élargissement des relations Azerbaïdjan-Allemagne au menu des discussions

Bakou, 29 mars, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, Djeyhoun Baïramov, a rencontré la ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, Annalena Baerbock.

L’élargissement des relations bilatérales, le partenariat dans le domaine de l’énergie, la sécurité régionale, ainsi que le développement de la coopération avec l’UE ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre, a-t-on appris auprès du ministère des Affaires étrangères.

Il a été indiqué que cette année marquait le 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Allemagne. Les parties se sont déclarées satisfaites du niveau élevé des relations bilatérales.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a évoqué la dernière situation dans la région, les questions liées à la mise en œuvre des déclarations trilatérales, les travaux de restauration et de reconstruction dans la région, ainsi que la position de l'Azerbaïdjan sur la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Il a été souligné que l'Azerbaïdjan était un partenaire fiable de l'UE et jouait un rôle important dans la sécurité énergétique de l'Europe.

Les ministres ont également procédé à un échange de vues sur d'autres questions d'intérêt commun, les questions de sécurité régionale et internationale, dont la situation en Ukraine.