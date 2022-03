L’Université d’Etat de Bakou admise à la Fédération des universités du monde islamique

Bakou, 29 mars, AZERTAC

L’Université d’Etat de Bakou a été admise à la Fédération des universités du monde islamique auprès de l’ICESCO.

L'objectif principal de la Fédération des universités du monde islamique, fondée en 1987 à Rabat, au Maroc, est d'élever le niveau de la recherche scientifique, d'accroître l'échange d'expériences dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la technologie, et de promouvoir l'amélioration et le développement de l'enseignement supérieur au service du développement scientifique et technologique.