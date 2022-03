Une maison de la culture construite par la Fondation Heydar Aliyev à Gakh a ouvert ses portes

Gakh, 29 mars, AZERTAC

Une maison de la culture construite par la Fondation Heydar Aliyev dans le village de Gakhingiloy de la région de Gakh a ouvert ses portes ce lundi.

La Maison de la culture du village de Qaxingiloy existe depuis 1965, donc son bâtiment était en mauvais état. En mars 2020, le bâtiment a été entièrement démoli et un nouveau bâtiment a été construit à sa place. La maison de la culture a été équipée du mobilier et des équipements nécessaires, et sa cour a été aménagée.

Ayant pris la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le chef de département à la Fondation Heydar Aliyev, Elvin Aslanov, a félicité les habitants de la région et le personnel de la Maison de la culture pour cet événement marquant.

Le chef de l’Autorité exécutive de la région de Gakh, Moussa Chékiliyev, a lui aussi prononcé un discours lors de la cérémonie d’ouverture. Il a abordé les projets mis en œuvre par la Fondation Heydar Aliyev dans la région.

Le directeur de la Maison de la culture du village de Gakhingiloy, Iago Kassiachvili, et une habitante du village, Zaira Koulochvili, ont eux aussi pris la parole lors de la cérémonie. Ils ont exprimé, au nom des résidents de la région, leurs remerciements au président Ilham Aliyev et à la première vice-présidente Mehriban Aliyeva pour leur attention à la protection et au développement des cultures nationales et des traditions des minorités en Azerbaïdjan.