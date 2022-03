Les perspectives de la coopération entre l’ICESCO et l’UNESCO ont été discutées à Rabat

Le Caire, 30 mars, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a eu vendredi dernier un entretien avec Mme Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). La rencontre a eu lieu au sein de la kasbah des Oudayas, l’un des symboles du patrimoine ancestral de Rabat, capitale de la culture dans le monde islamique pour 2022, dont la célébration a été lancée officiellement le 24 mars 2022, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, et s’étalera sur toute l’année à travers la mise en œuvre de divers programmes et d’activités.

Lors de l’entrevue, les deux parties ont souligné leur volonté de poursuivre la coopération entre l’ICESCO et l’UNESCO, dans le cadre de la convention signée entre les deux organisations en novembre 2019, relative au renforcement des compétences, au développement et à l’assistance technique, ainsi que dans d’autres domaines d’intérêt commun.

Le Directeur général de l’ICESCO a passé en revue les grandes lignes des principales orientations stratégiques de l’Organisation à l’horizon 2025, les plans de mise en œuvre et les programmes prioritaires pour l’ICESCO, qui pourraient constituer des domaines de coopération entre l’ICESCO et l’UNESCO. Il s’agit notamment de la formation des jeunes au leadership pour la paix et la sécurité, la consolidation des valeurs de coexistence et de dialogue civilisationnel, la promotion de l’investissement dans les sciences spatiales et les applications de l’intelligence artificielle, la lutte contre les effets du changement climatique, et l’élaboration d’études prospectives sur l’avenir du monde islamique, l’avenir du continent africain et l’avenir de l’utilisation des applications d’intelligence artificielle dans la modernisation de l’éducation.

Au terme de leur rencontre, Dr AlMalik a remis à Mme Azoulay une copie du livre « La paix à 360°…Regards sur les multiples dimensions de la paix » publié récemment par l’ICESCO. Cet ouvrage porte sur l’approche globale et multidisciplinaire de la consolidation de la paix, que l’ICESCO souhaite consolider, à travers la mise à profit de multiples compétences dans le cadre des programmes et activités de l’Organisation.

L’entretien entre le Directeur général de l’ICESCO et la Directrice générale de l’UNESCO a eu lieu en marge du lancement de la célébration du 10ème anniversaire de l’inscription de la ville de Rabat sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, organisée par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger au Royaume du Maroc dans la Kasbah des Oudayas à Rabat. (ICESCO)