Le président azerbaïdjanais rencontre le secrétaire d'État britannique aux forces armées VIDEO

Bakou, 30 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, mercredi 30 mars, le secrétaire d'État britannique aux forces armées, James Heappey.

Il a été noté avec satisfaction que cette année marquait le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et le Royaume-Uni, et il a été indiqué qu'au cours de cette période, les deux pays avaient coopéré efficacement dans divers domaines. L’accent a été mis sur l’importance des lettres de félicitations que le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président Ilham Aliyev s’étaient envoyées à cette occasion.

Il a été souligné que la mise en œuvre d'une coopération réussie durant 30 ans créait une base effective pour élargir encore davantage les relations bilatérales.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur les domaines du pétrole et du gaz, l’investissement britannique dans l'économie azerbaïdjanaise, les perspectives de la coopération dans le commerce, le transport et la défense.

Au cours de la rencontre, la participation de l'Azerbaïdjan à la mission Soutien résolu effectué par l'OTAN en Afghanistan a été mise en valeur.

Le président Ilham Aliyev a évoqué les réalités établies dans la région dans la période d’après-guerre suite au règlement du conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie à l’Azerbaïdjan.