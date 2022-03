Les Etats-Unis vont accorder à l'Ukraine une aide budgétaire directe de 500 millions de dollars

Bakou, 31 mars, AZERTAC

Le président américain Joe Biden a annoncé mercredi à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, que les États-Unis accorderaient à l'Ukraine une « aide budgétaire directe » de 500 millions de dollars américains, a indiqué la Maison Blanche dans un compte-rendu de la conversation téléphonique entre les deux hommes, selon l’agence Xinhua.

« Les dirigeants ont discuté de la manière dont les États-Unis travaillent jour et nuit pour répondre aux principales demandes d'aide en matière de sécurité formulées par l'Ukraine, des effets critiques que ces armes ont eus sur le conflit, et des efforts continus des États-Unis avec leurs alliés et partenaires pour identifier des capacités supplémentaires afin d'aider l'armée ukrainienne à défendre son pays », indique le compte-rendu.

Après la conversation téléphonique, Volodymyr Zelensky a écrit sur Twitter que Joe Biden et lui « avaient partagé une évaluation de la situation sur le champ de bataille et à la table des négociations, et parlé d'un soutien défensif spécifique, d'un nouveau paquet de sanctions renforcées et d'une aide macro-financière et humanitaire ».