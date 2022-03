L’Azerbaïdjan ouvre un bureau de représentation touristique à Tel-Aviv

Bakou, 31 mars, AZERTAC

L'ouverture de la représentation touristique de l’Azerbaïdjan en Israël contribuera au développement des relations touristiques entre l'Azerbaïdjan et Israël, a déclaré le président de l'Agence nationale du tourisme Fouad Naghiyev lors de la cérémonie d'ouverture du bureau de Tel Aviv de la représentation touristique de l'Azerbaïdjan en Israël le 30 mars.

Fouad Naghiyev a indiqué qu'avec les facteurs économiques et stratégiques, les liens culturels et historiques, l'amitié mutuelle et la compréhension entre les deux peuples jouaient un rôle important dans le développement des relations touristiques.

Le ministre israélien du Tourisme, Yoel Razvozov, a souligné que l'ouverture du bureau commercial de l'Azerbaïdjan en 2021, et maintenant l'ouverture du bureau de Tel Aviv renforceraient davantage les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et Israël et élargiraient les liens touristiques.

Un accord de coopération dans le domaine du tourisme a été signé entre l'Agence nationale du tourisme et le ministère israélien du Tourisme.

Les parties développeront la coopération dans le domaine du tourisme, établiront des relations entre les autorités du tourisme, les associations touristiques, les organisations et les entreprises compétentes des deux pays.