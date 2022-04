Ilham Aliyev : Le conflit a déjà été réglé et il est maintenant temps de normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 31 mars, AZERTAC

Le conflit a déjà été réglé. L'Azerbaïdjan l'a réglé lui-même et il est maintenant temps de normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a déclaré le président de la République Ilham Aliyev, lors de sa rencontre avec Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères, président en exercice de l’OSCE.

Le chef de l’Etat a dit : « Nous recevons certains messages de responsables arméniens. Comme j'ai été récemment informé que l'un de ces messages consiste à ce qu'ils considèrent notre proposition comme acceptable. C'est une très bonne nouvelle et j'espère que cette question sera clarifiée lors de la réunion de Bruxelles.»

Le président azerbaïdjanais a indiqué que cinq principes proposés reflétaient les normes du droit international et la bonne conduite internationale, et que tous ces principes étaient les principes fondamentaux des relations interétatiques entre tous les pays.

« La reconnaissance réciproque de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières internationales, puis la délimitation des frontières – je pense que la paix viendra dans le Caucase sur cette base. Nous le voulons. Nous voyons le potentiel d'une coopération active entre les trois pays du Caucase du Sud, et je pense que ce sera important non seulement pour ces pays mais aussi pour une région plus large. Bien sûr, toutes ces questions doivent être traitées avec beaucoup de prudence et en temps opportun », a estimé Ilham Aliyev.