Hikmet Hadjiyev : Les mines ont été pendant des décennies un obstacle majeur à la paix et au développement après la fin des conflits

Bakou, 1er avril, AZERTAC

Les mines et les munitions non explosées ont été pendant des décennies un obstacle majeur à la paix et au développement après la fin des conflits, a déclaré Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de l'Azerbaïdjan, lors de la conférence intitulée « L'action de déminage humanitaire et les objectifs de développement durable, organisée conjointement par l’Agence azerbaïdjanaise de déminage (ANAMA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) le 1er avril à Bakou.

« Le déminage reste un enjeu important dans la période post-conflit. Après la libération des territoires de l’occupation, l’Azerbaïdjan occupe l’une des premières places en termes de pollution par les mines et les munitions non explosées. À l'heure actuelle, dans nos territoires, il y a des mines au lieu d'arbres. Bien sûr, le gouvernement azerbaïdjanais fera le contraire », a estimé Hikmet Hadjiyev.