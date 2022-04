Peter Michalko : L’Union européenne a apporté une aide de 2,5 millions d’euros à l’Agence azerbaïdjanaise de déminage

Bakou, 1er avril, AZERTAC

L'Union européenne a apporté à l'ANAMA une aide de 2,5 millions d'euros dont 1,5 million est destiné à des fins humanitaires - le déminage. De plus, l'UNICEF a alloué 500 000 euros, a informé Peter Michalko, chef de la représentation de l'UE en Azerbaïdjan, lors de la conférence intitulée « L'action de déminage humanitaire et les objectifs de développement durable », organisée conjointement par l’Agence azerbaïdjanaise de déminage (ANAMA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) vendredi 1er avril à Bakou.

Il a indiqué que l'UE soutenait l'ANAMA en matière de déminage, coopérait étroitement avec le PNUD et partageait son expérience. Il existe une coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'éco-programme.

« Les mines sont une arme terrible et ne font pas de distinction entre les militaires et la population civile. C'est pourquoi 80% des victimes des mines sont des enfants. Le déminage est nécessaire pour les gens, et ces problèmes doivent être résolus pour l'avenir de la population », a déclaré Peter Michalko.