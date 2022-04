Hikmet Hadjiyev: L’objectif principal du gouvernement est d’assurer le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs terres natales

Bakou, 1er avril, AZERTAC

L'objectif principal du gouvernement azerbaïdjanais est d’assurer le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs terres natales. Le moment de ce retour dépend du déminage de la zone, a dit Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République et chef du département de la politique étrangère de l’Administration présidentielle de l'Azerbaïdjan, lors de la conférence intitulée « L'action de déminage humanitaire et les objectifs de développement durable », organisée conjointement par l’Agence azerbaïdjanaise de déminage (ANAMA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (UNDP) vendredi 1er avril à Bakou.

Hikmet Hadjiyev a fait savoir que jusqu’à ce moment-là, plus de 30 personnes étaient devenues victimes des mines dans les territoires azerbaïdjanais libérés de l’occupation. « Même si l’Arménie présente des cartes des mines posées, cela constituera 25% d’exactitude », a-t-il estimé.