Le président Ilham Aliyev : Nous soutenons l'implication d'un plus grand nombre d'entreprises chinoises dans les travaux de restauration et de développement à travers le Zenguézour oriental et le Karabagh

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a adressé une lettre de félicitations au président chinois Xi Jinping à l'occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Dans son message le président azerbaïdjanais note que cette année marque le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République d'Azerbaïdjan et la République populaire de Chine.

« Les peuples de l'Azerbaïdjan et de la Chine, qui jouissaient d'anciennes et riches traditions d'amitié, étaient reliés par l'historique Route de la Soie il y a déjà deux mille ans. Aujourd'hui, nous interagissons étroitement dans le cadre de cet itinéraire traditionnel restauré sous un nouveau format.

Les relations nouées entre nos peuples sont parmi les principaux facteurs conditionnant notre coopération interétatique. Il est agréable qu'au cours de ces 30 années, les relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine, fondées sur la confiance mutuelle, se soient développées de manière exponentielle et que de nouvelles orientations de notre engagement aient été identifiées. Aujourd'hui, le haut niveau de nos relations politiques et la coopération mutuellement bénéfique dans l’économie, le transport-logistique, les télécommunications, l’humanitaire et autres sont gratifiants. Situé au carrefour des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud, l'Azerbaïdjan a été parmi les premiers pays à soutenir votre initiative « Une ceinture et une route ». Les projets d'infrastructure mis en œuvre dans notre pays dans les domaines du transport, du transit et de la logistique et la mise à disposition de nouveaux corridors ouvrent d'excellentes opportunités pour notre coopération », ajoute le président Ilham Aliyev.

« La libération par l'Azerbaïdjan de ses terres historiques dans la Guerre patriotique de 44 jours a créé un climat propice à la diversification de la coopération entre nos pays. Nous soutenons l'implication d'un plus grand nombre d'entreprises chinoises dans les travaux de restauration et de développement dans les régions économiques du Zenguézour oriental et du Karabagh.

À l'instar de l'engagement bilatéral, nos pays bénéficient d'une coopération fructueuse au sein des organisations internationales. L'Azerbaïdjan et la Chine se sont toujours soutenus en ce qui concerne la souveraineté et l'intégrité territoriale », indique le chef de l’Etat azerbaïdjanais.

« Je me souviens avec les plus belles impressions de mes visites en République populaire de Chine au cours de ces années et des réunions et des échanges de vues approfondis que nous avons eus. Je crois que les relations traditionnellement amicales entre l'Azerbaïdjan et la Chine et notre coopération d'intérêt mutuel qui reposent sur des bases solides continueront à se développer et à s'étendre conformément aux intérêts de nos deux peuples.

Je vous souhaite une excellente santé, du bonheur et du succès, ainsi qu'une paix et une prospérité durables au peuple ami de Chine », conclut le président azerbaïdjanais.