Le secrétaire général de l'ONU s’adresse aux musulmans du monde à l'occasion du début du Ramadan

Bakou, 2 avril, AZERTAC

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a adressé ses salutations aux millions de Musulmans du monde entier qui vont bientôt entamer le mois sacré du Ramadan et a appelé à des efforts conjoints pour promouvoir la paix dans le monde.

Le Ramadan est une période de compassion et d'empathie, un temps de réflexion et d'apprentissage, une occasion de se rassembler et de se soutenir mutuellement, a-t-il dit dans un message vidéo à l'occasion du début du Ramadan.

« En ces temps de tragédie et de souffrance, mes pensées et mon cœur vont à tous ceux qui sont confrontés aux conflits, aux déplacements et à la peur. En ce mois sacré et chaque jour, inspirons-nous en travaillant main dans la main pour la sécurité, la dignité et la prospérité de toutes les femmes et de tous les hommes. Apprenons les uns des autres et, ensemble, construisons un monde de paix », a-t-il dit.