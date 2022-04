Ilham Aliyev : L'Azerbaïdjan est le principal partenaire commercial de l'Italie dans le Caucase du Sud

Bakou, 2 avril, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan est le principal partenaire commercial de l'Italie dans le Caucase du Sud, puisque 95 % du commerce de l'Italie avec le Caucase du Sud s’effectue avec l'Azerbaïdjan. Les chiffres sont très bons, près de 10 milliards de dollars l'an dernier », a dit le président Ilham Aliyev lors de la rencontre qu’il avait eue avec la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Luigi Di Maio.

« Je suis convaincu que ce chiffre augmentera cette année en raison de l'approvisionnement supplémentaire en gaz de l'Italie. Bien sûr, le fait que l'Italie soit notre principal partenaire commercial est un très bon signe. Il existe de nouvelles opportunités dans la coopération énergétique. Pendant de nombreuses années, l'Azerbaïdjan a été une source fiable de pétrole et la première source d'approvisionnement en pétrole de l'Italie. Aujourd'hui, à la suite de l'achèvement du projet de Corridor gazier méridional, nous sommes devenus un important fournisseur de gaz et nous sommes le troisième plus grand fournisseur de gaz. S'il y a un potentiel pour progresser, bien sûr, nous le ferons. J'ai également été très satisfait du fait que l'année dernière nous avons fourni 7 milliards de mètres cubes de gaz, et cette année ce sera encore plus », a souligné le président azerbaïdjanais.