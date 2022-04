L’agence ouzbèke OuzA souhaite approfondir la coopération avec l’AZERTAC VIDEO

Bakou, 4 avril, AZERTAC

L’AZERTAC et l’Agence de presse OuzA de l’Ouzbékistan se sont convenues d’élargir la coopération.

Les questions concernant le renforcement des relations bilatérales ont été discutées lors d'une rencontre tenue ce lundi entre le président du Conseil d'administration de l'AZERTAC, Aslan Aslanov, et une délégation conduite par le premier vice-directeur général de l'OuzA, Sobir Chukurov.

Soulignant que les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan avaient de profondes racines historiques, le président du Conseil d'administration a dit : « L’Ouzbékistan frère a soutenu l'Azerbaïdjan pendant la guerre de 44 jours. Nos pays et nos peuples se sont toujours soutenus et je suis convaincu que ces relations se renforceront encore davantage ».

Le premier vice-directeur général de l'agence de presse OuzA, Sobir Chukurov, s'est dit convaincu que la rencontre constituerait une bonne base pour le développement des relations bilatérales. « Les deux agences ont plus de 100 ans. Cela montre également que nos relations reposent sur de profondes racines historiques. Nous voulons augmenter l'échange d'informations avec l'AZERTAC, les contacts mutuels dans les domaines techniques, de personnel et autres », a-t-il estimé.

Le soutien mutuel entre l'AZERTAC et l'OuzA au niveau des organisations médiatiques internationales, la signature d'un accord de coopération et la mise en œuvre de projets communs ont fait l’objet de discussions lors de la rencontre.

Les membres de la délégation ouzbèke ont également visité le nouveau bâtiment de l'AZERTAC.