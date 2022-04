Le mécanisme stratégique Turquie-États-Unis lancé à Ankara

Ankara, 5 avril, AZERTAC

Le mécanisme stratégique Turquie-États-Unis a été lancé à Ankara.

Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré, lundi, que « le mécanisme a été lancé, comme étaient convenus le Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, et le Président américain, Joe Biden, lors de leur réunion à Rome en octobre 2021 ».

Dans le cadre de cet engagement, le vice-ministre turc des Affaires étrangères, l'ambassadeur Sedat Onal, et la sous-Secrétaire d'État américaine aux Affaires politiques, Victoria Nuland, se sont réunis en présence de leur délégation, dans la capitale turque, Ankara.

Les deux parties ont examiné les sujets relevant de l'intérêt commun des deux pays, dont la coopération dans l'économie et la défense, la lutte antiterroriste et les questions régionales et mondiales.

« La Turquie et les États-Unis ont réitéré leur engagement à défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, lit-on dans la déclaration. Les États-Unis se sont réjouis des efforts déployés par la Turquie en vue de faciliter une solution juste et diplomatique à la guerre. »

Le ministère a ajouté que la sous-Secrétaire au Commerce américaine, Marisa Lago effectuera une visite à Ankara les 5 et 6 avril, dans le but de renforcer la coopération dans le volet économique et commercial du Mécanisme.

En outre, le communiqué indique que la Turquie et les États-Unis prévoient tenir la réunion ministérielle dans le cadre du mécanisme, cette année.(Anadolu)