Communiqué de la Présidence de la République

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 5 avril un coup de fil du secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Au cours de l’entretien téléphonique, Antony Blinken a noté que les États-Unis attachaient de l'importance à la réunion qui se tiendra, le 6 avril à Bruxelles, avec le soutien de l'Union européenne entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au niveau des chefs d’Etat.

Le président Ilham Aliyev a évoqué les propositions et la position de l'Azerbaïdjan sur la garantie de la paix et de la stabilité dans la région, la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le lancement des négociations sur un accord de paix, ainsi que l'établissement de liaisons de transport et des communications.

Abordant les questions humanitaires, le chef de l'Etat a souligné qu’il était nécessaire que l'Arménie fasse la lumière sur le sort de 3 890 Azerbaïdjanais portés disparus depuis la première guerre arméno-azerbaïdjanaise et de fournir des informations sur l'emplacement des fosses communes.

Au cours de la conversation téléphonique, les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt commun.