Aujourd’hui, c’est la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix

Bakou, 6 avril, AZERTAC

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, qui se déroule chaque année le 6 avril, est l'occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l'activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde.

Le sport a le pouvoir de changer le monde ; c'est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous.

En reconnaissance de la vaste influence du sport, le thème de la Journée 2022 est « Assurer un avenir durable et pacifique pour tous : la contribution du sport », afin de promouvoir l'utilisation du sport comme un outil pour faire progresser les droits humains et le développement durable. Les actions et événements organisés sur ce thème reconnaîtront le rôle du sport dans la lutte contre la crise climatique et mettront en avant les actions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques. (ONU)