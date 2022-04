Une délégation du conseil d’entreprises France-Azerbaïdjan de MEDEF International se rend à Bakou

Paris, 6 avril, AZERTAC

Les 7 et 8 avril 2022, le conseil d’entreprises France-Azerbaïdjan de MEDEF International se rendra à Bakou avec une délégation de 25 représentants de sociétés françaises.

La délégation sera conduite par M. Philippe GAUTIER, directeur général de MEDEF International.

Cette mission s’inscrit dans la continuité des actions du conseil en 2020 et 2021 qui sont demeurées régulières, malgré la crise pandémique et ses conséquences économiques.

Outre des points réguliers sur les évolutions économiques et régionales, le conseil avait, entre autres, échangé - en format digital - en 2021 avec l’Azerbaïdjan Investment Company et la Zone économique spéciale d’Alat,

Les 25 membres de la délégation représentent des entreprises du secteur des transports (routier, ferroviaire, aérien) et des infrastructures, des énergies (conventionnelles et renouvelables), de l’ingénierie et de l’architecture, de la banque et services aux banques, des services urbains et des hautes technologies.

La plupart de ces entreprises disposent de partenariats réussis en Azerbaïdjan ou sur les marchés voisins. Elles disposent de solutions reconnues pour adresser les problématiques les plus actuelles, comme les mobilités, les services urbains intelligents, l’efficacité énergétique, les infrastructures et constructions durables, la souveraineté technologique, etc.