Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie rencontre le directeur régional de la Banque mondiale

Bakou, 6 avril, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie Mikayil Djabbarov a rencontré le directeur régional de la Banque mondiale pour le Caucase du Sud, Sebastian Molineus.

Le ministre a indiqué que le développement socio-économique dans le pays, la mise en œuvre de projets communs et l'impact possible des processus régionaux sur l'économie azerbaïdjanaise avait fait l’objet de discussions lors de la rencontre tenue avec le directeur régional de la Banque mondiale et ses collègues.