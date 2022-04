Déclaration du Président du Conseil européen Charles Michel à l'issue de la deuxième réunion trilatérale avec le Président Ilham Aliyev et le Premier ministre Nikol Pachinian

Bakou, 7 avril, AZERTAC

Le Président du Conseil européen, Charles Michel, a reçu le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le Premier ministre de la République d'Arménie, Nikol Pachinian, pour la poursuite de leurs discussions sur la situation dans la région du Caucase du Sud et le développement des relations de l'UE avec les deux pays.

Le président Michel a réitéré l'engagement de l'UE à approfondir sa coopération avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan afin de travailler en étroite collaboration pour surmonter les tensions et promouvoir un Caucase du Sud sûr, stable, pacifique et prospère au profit de toutes les personnes vivant dans la région.

Les dirigeants ont fait le point sur les développements depuis leur dernière réunion à Bruxelles en décembre 2021 et la visioconférence avec le président Macron en février 2022. Ils ont passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pris. Ils ont discuté des récentes tensions signalées et ont réitéré la nécessité de respecter pleinement les dispositions de la déclaration trilatérale des 9 et 10 novembre 2020. Ils se sont félicités de la réunion des hauts représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan le 30 mars 2022 sous les auspices de l'UE à Bruxelles et ont convenu de la nécessité de poursuivre cet engagement pour assurer un suivi adéquat des accords conclus au niveau des dirigeants.

Le président Michel a souligné l'importance des gestes humanitaires des deux côtés pour promouvoir la confiance et la coexistence pacifique. Il a mis en valeur la nécessité d'un règlement complet et rapide de toutes les questions humanitaires en suspens, y compris la libération des personnes encore détenues et le traitement global de la question des personnes portées disparues, et a déclaré que l'UE était prête à soutenir cette entreprise. De même, l'UE continuera de soutenir les mesures de confiance entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ainsi que les efforts de déminage humanitaire, notamment en continuant à fournir des conseils d'experts et en renforçant l'aide financière et l'aide aux populations touchées par le conflit, la réhabilitation et la reconstruction.

Le président Michel a noté la volonté déclarée du président Aliyev et du Premier ministre Pachinian d'avancer rapidement vers un accord de paix entre leurs pays. À cette fin, il a été convenu de charger les ministres des Affaires étrangères de travailler à la préparation d'un futur traité de paix, qui couvrirait toutes les questions nécessaires.

La délimitation et la démarcation de leur frontière seront essentielles ; à cette fin, conformément à la déclaration de Sotchi du 26 novembre 2021, il a également été convenu de convoquer une commission mixte des frontières d'ici la fin avril. Le mandat de la Commission mixte des frontières sera de :

1. délimiter la frontière bilatérale entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et

2. assurer une situation sécuritaire stable le long et à proximité de la frontière.

Le président Michel a également souligné qu'assurer la distance appropriée des forces est un élément essentiel de la prévention des incidents et de la réduction des tensions. Le président Michel a réaffirmé la volonté de l'UE de fournir des conseils et un soutien.

Les dirigeants ont également discuté de la restauration des infrastructures de communication/connectivité notamment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et plus largement dans le Caucase du Sud. Le président Michel a salué les étapes vers la restauration des lignes ferroviaires, tout en encourageant l'Arménie et l'Azerbaïdjan à trouver également des solutions efficaces pour la restauration des liaisons routières. L'UE est prête à soutenir le développement des liaisons de connectivité, y compris conformément à son Plan économique et d'investissement et en utilisant le forum consultatif économique proposé pour identifier des projets communs.

Les dirigeants ont convenu de suivre les résultats de leur réunion et de rester engagés.