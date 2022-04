Josep Borrell : De progrès cruciaux ont été réalisés entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Bakou, 7 avril, AZERTAC

« Des efforts et des progrès cruciaux ont été réalisés entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour œuvrer à une paix durable et à un Caucase du Sud stable et sûr.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus important que jamais de trouver des moyens d'engager et de résoudre diplomatiquement les conflits », lit-on dans la publication de Josep Borrell, haut représentant de l'UE pour la politique étrangère et de sécurité, sur son compte Twitter.