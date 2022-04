Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 7 avril au Président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan.

Au cours de la conversation téléphonique, la réunion trilatérale entre l'Union européenne, l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui s'était tenue à Bruxelles le 6 avril à l'initiative et avec la participation du président du Conseil européen Charles Michel.

Le Président Ilham Aliyev a qualifié de positifs les résultats de la réunion.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a évoqué les principes de base présentés par l'Azerbaïdjan, ainsi que la création d'un groupe de travail entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour élaborer un traité de paix, y compris la reconnaissance mutuelle de l'intégrité territoriale et la renonciation aux revendications territoriales, aussi la mise en place d'une commission sur la délimitation des frontières.

Lors de l’entretien, il a été souligné que la signature d'un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l’établissement des lignes de transport et de communication serviront à assurer une paix et une stabilité durables dans la région, le développement et la prospérité de la région.

Les chefs d'État ont également procédé à un échange de vues sur les différents aspects de la relation d’alliance bilatérale entre l'Azerbaïdjan et la Turquie.