Ilham Aliyev : Le développement du sport et les réussites sportives renforcent également l’esprit du patriotisme dans la société

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le développement du sport et les réussites sportives non seulement fait la promotion de notre pays et montre notre force dans le monde, mais aussi renforce l’esprit du patriotisme dans la société. C'est le patriotisme, le dévouement à la patrie, l'abnégation qui nous ont fait avancer dans la guerre pour la libération du Karabagh, a souligné le président Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les membres de l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte ayant disputé les Championnats d’Europe en Hongrie.

« La jeune génération doit être éduquée dans l'esprit du patriotisme, sur la base des valeurs nationales, et l'État azerbaïdjanais utilise toutes les opportunités pour y parvenir. L'un des facteurs qui renforce encore le patriotisme est, bien sûr, notre victoire historique et militaire, et en même temps, nos succès sportifs », a souligné le chef de l’Etat.

Le président Ilham Aliyev a dit que les jeunes représentaient la patrie avec dignité et que chaque citoyen la renforce par son travail.

« C'est pourquoi aujourd'hui l'Azerbaïdjan est reconnu comme un pays en développement rapide dans le monde et constitue l'un des rares pays du monde qui décident de leur propre destin, détermine sa propre politique et gagne à la fois sur le champ de bataille et dans l'arène politique », a précisé le président Ilham Aliyev.