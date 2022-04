Le président azerbaïdjanais : Je suis sûr qu’aux Jeux olympiques d’été nous montrerons une fois de plus la force de notre pays dans le sport

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Les Jeux olympiques d'été auront lieu dans deux ans. Il reste peu de temps et je pense que les athlètes à se qualifier non seulement en lutte, mais aussi dans tous les sports, doivent dès maintenant se préparer pour cette compétition principale. Je suis sûr que dans les Jeux olympiques d'été, nous montrerons une fois de plus la force de notre pays, sa force dans le sport, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev lors de sa rencontre avec les membres de l’équipe d’Azerbaïdjan de lutte ayant disputé les Championnats d’Europe en Hongrie.

Notant que les Jeux olympiques occupent une place particulière parmi toutes les compétitions sportives, le chef de l'Etat a dit : « Je pense qu'en général, l'Azerbaïdjan peut avoir beaucoup de succès aux prochains Jeux Olympiques. Je ne peux rien dire maintenant, car nous avons encore deux ans, mais tous nos efforts doivent être calculés pour atteindre cet objectif. En outre, nous nous habituons déjà à ces victoires, et comme on le dit, il sera difficile de maintenir ces résultats élevés, tout peut arriver en sport - à la fois subir la défaite et remporter la victoire. »