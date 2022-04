Quels sont les bienfaits du curcuma ?

Bakou, 8 avril, AZERTAC

Le curcuma est utilisé depuis des millénaires pour réguler les désordres digestifs, protéger les parois de l’estomac contre les irritations en dopant la production de mucus. Cette racine jaune, dont la poudre donne sa jolie teinte aux currys indiens, stimule par ailleurs la digestion des graisses.

Ainsi, le curcuma aide à digérer. De même, il combat l’ulcère gastroduodénal et lutte contre l’acné, la dépression. Le curcuma fait baisser le mauvais cholestérol et traite les problèmes de peau. C’est une arme anti-cancer, il favorise la santé du foie. Enfin, le curcuma aide à se concentrer et à maigrir.