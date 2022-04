Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’entretient au téléphone avec le Premier ministre autrichien Karl Nehammer

Istanbul, 11 avril, AZERTAC

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre autrichien, Karl Nehammer.

Selon les informations partagées dimanche par la présidence turque, au cours de cette conversation, les relations Turquie-Autriche ainsi que les développements régionaux, dont la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont été abordés.

Le président Erdogan s’est dit satisfait de l’augmentation des contacts de haut niveau entre les deux pays et assuré que le bien-être de la communauté turque d’Autriche, trait d’union entre les deux pays, va aider à renforcer l'atmosphère positive actuelle.

Erdogan a également assuré que tout est fait afin de rétablir la paix entre la Russie et l'Ukraine.

Erdogan a exprimé son souhait de voir enclenché, le plus rapidement possible, la reprises des mécanismes dans les relations Turquie-UE, le processus de libéralisation des visas, l'ouverture de nouveaux chapitres et la mise à jour des négociations sur l'union douanière avant d’attirer l’attention sur la nature stratégique de faire passer les ressources énergétiques de la Méditerranée orientale et du bassin de la mer Caspienne vers l'Europe via la Turquie.

Le chef de l’État turc s’est notamment dit prêt à renforcer la coopération avec l'Autriche, un important centre de distribution de l'Europe, dans le domaine du gaz naturel. (Anadolu)