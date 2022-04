Amman : les préparatifs d’un forum d’affaires azerbaïdjano-jordanien font l’objet de discussions

Le Caire, 11 avril, AZERTAC

Les préparatifs d’un forum d'affaires azerbaïdjano-jordanien qui se tiendra à Amman le 17 avril ont fait l’objet discussions à Amman.

Au cours des discussions au bureau de l'Association jordanienne des entrepreneurs, le directeur général de l'Association Tarek Hijazi et l'ambassadeur d’Azerbaïdjan en Jordanie, Eldar Selimov, ont souligné l'importance du forum d’affaires pour le développement de la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays amis. Il a été noté lors de la réunion que la possibilité de lancer ce mois-ci à Bakou la communication aérienne entre Amman et Bakou, ainsi que les perspectives de coopération entre l'Agence azerbaïdjanaise pour le développement des petites et moyennes entreprises et l'Association jordanienne des entrepreneurs ont été discutées.

Lors de la rencontre, les parties ont procédé à un échange de vues sur de nouveaux projets d'investissement sur la coopération dans les différents secteurs de l'économie et dans celui du tourisme.