Bakou, 11 avril, AZERTAC

Les gens expriment leurs amours de nombreuses façons. La collecte en est une. Les gens du monde entier choisissent un sujet qu’ils aiment, commencent à entasser des souvenirs qu’ils aiment particulièrement, et, en quelques années, ils possèdent une panoplie qui mériterait d’être exposée. La construction en est une autre. Au lieu de collecter des objets, ils les construisent, les peignent ou les assemblent. Ces deux passe-temps ne se croisent pas souvent, mais quand c’est le cas, c’est toujours impressionnant. Et c’est le cas ici avec cette étonnante maison en bouteille de verre à Gandja en Azerbaïdjan.

Cette « maison bouteille » est une icône locale à Gandja, et c’est l’exemple parfait de cette synthèse. Une maison entière apparemment construite avec des bouteilles de verre, cette demeure est vraiment insolite.

Mouchetée de couleurs chatoyantes, translucide au soleil d’été, cette maison en bouteille de verre reflète et réfracte la lumière qui traverse ses murs comme un prisme dans une fenêtre. Les milliers de bouteilles qui couvrent ses murs sont délicatement placées pour créer des œuvres d’art : des mosaïques qui forment des portraits, des mots et des dessins sur chaque centimètre carré du bâtiment.

Cette maison en bouteille de verre est une résidence privée : il n’y a pas de frais d’entrée pour aller jeter un coup d’œil, pas d’horaires d’ouverture ni de visites guidées officielles. Cela n’arrête pas de nombreux visiteurs et passants qui viennent s’émerveiller de cette réalisation créative. Si vous avez la chance d’être à proximité de Gandja, n’hésitez pas à aller visiter l’endroit et admirer cette structure incroyable.

La maison a l’air particulièrement charmante lorsque le temps est ensoleillé : la lumière du soleil se reflétant sur les bouteilles crée une vue extraordinaire. Appelez-la « collection », ou appelez-la « œuvre d’art », mais la description la plus proche de cette maison en bouteille de verre est un peu des deux.

Histoire de cette maison en bouteille de verre

Elle a été construite en 1967 par un architecte local, Ibrahim Djafarov. L’architecte a décidé de construire cette maison en mémoire de son jeune frère et d’autres personnes décédés pendant la seconde guerre mondiale.

Il a fallu 48 mille bouteilles pour construire la maison. Les bouteilles sont maintenues ensemble par une solution spéciale. En plus des bouteilles, l’architecte a également utilisé des cailloux, des morceaux de miroirs, des éléments en verre et en carrelage pour y ajouter une atmosphère de charme. La partie supérieure de l’entrée est décorée du mot « Gandja », créé avec des fonds de bouteille. Le bâtiment est bordé de belles couleurs, brillant au soleil et reflétant sa lumière. Sous le toit de la maison, il y a une galerie de portrait des œuvres d’Ibrahim, où l’auteur raconte une histoire de sa famille dans toute l’histoire du pays de 1945 aux Jeux olympiques de Moscou. Tous les matériaux pour créer les images en mosaïque sont soigneusement conçus et créent une histoire incroyable couvrant chaque centimètre du bâtiment.

La maison a été construite en un an, mais l’architecte a nourri ce projet pendant près de vingt ans. Ibrahim Djafarov n’a pas construit cette maison en bouteille de verre dans le but de devenir célèbre : il voulait juste qu’elle soit spéciale et confortable à vivre.