Comment prévenir la maladie d’Alzheimer

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Augmentez votre activité mentale pour prévenir la maladie d'Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer, un type de démence, est l'une des maladies les plus courantes dans le monde.

Le seul moyen de prévenir la maladie d'Alzheimer est de développer le tricotage, la lecture et la meilleure alimentation chez les personnes âgées. Des études montrent que les personnes de plus de 60 ans qui tissent, lisent des journaux, des magazines et des livres ont un risque moindre de contracter la maladie.