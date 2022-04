La région azerbaïdjanaise de Lenkéran

Bakou, 11 avril, AZERTAC

Lenkéran, c’est l’une des plus grandes villes azerbaïdjanaises au bord de la Caspienne.

Située dans le sud du pays, Lenkéran est l’une des localités anciennes de l’Azerbaïdjan. Dans cette région il y a beaucoup de bâtiments qui attirent l’attention par leur architecture et leur histoire. La Maison de Khan, la Tour ronde, le Phare figurent parmi les monuments anciens de Lenkéran.

Avec ses nouveaux bâtiments, ses places et sa nouvelle infrastructure urbaine, Lenkéran est à la fois une ville moderne. La ville est grande et belle avec l’Université d’Etat de Lenkéran, le Théâtre d’art dramatique, le Centre régional de diagnostic, la Maison de la Jeunesse, le Centre régional de boxe, le Centre sportif olympique.

En ce qui concerne l’industrie de Lenkéran, la région occupe la première place dans le pays pour la production de légumes et de thé. L’agrumiculture a connu un développement important dans cette région subtropicale. Les citronniers et les orangers sont devenus les symboles de Lenkéran. Il y a aussi des usines de produits laitiers, de légumes et de conserve dans la région. Les visiteurs peuvent connaître la riche cuisine et culture folklorique de la région.

La région de Lenkéran est très attrayante par sa nature pittoresque. Toutes les conditions nécessaires y ont été créées pour les touristes. La région dispose d’un aéroport international. Le Parc national Hirkan, le barrage d’eau Khanboulan, entouré de belles forêts, figurent aussi parmi les destinations touristiques.